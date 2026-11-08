Ministerstwo Rolnictwa zaprezentowało Hualien 27, nową odmianę ryżu odporną na pyriculariozę ryżu i wysokie temperatury. Jak podaje Taipei Times, ministerstwo porównało również teksturę nowego ryżu z japońską odmianą Tsuyahime.

Skrzyżowanie dwóch odmian

Okręgowa Stacja Badań Rolniczych i Doradztwa w Hualien, wchodząca w skład ministerstwa, wyhodowała tę odmianę po latach badań. Specjaliści skrzyżowali Taiken nr 16, pochodzący z powiatu Hualien, z japońską odmianą Koshihikari.

Według dyrektora stacji Yanga Daji, próby polowe w powiatach Yilan, Hualien i Taitung wykazały wysoką odporność Hualien 27 na upał i pyriculariozę ryżu, a także jego potencjał produkcyjny. Dodał, że odmiana ma większe ziarna, niską kredowość i nadaje się do uprawy konwencjonalnej oraz ekologicznej.

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Wskaźniki jakości i plonowania

Yang Daji powiedział, że dzięki odporności na łamanie podczas mielenia Hualien 27 może łatwiej spełniać standardy jakości ryżu CNS Grade 2. Jak stwierdził, odmiana nadaje się do dań głównych, sushi, ryżu przyprawionego i ryżu mieszanego.

Masa tysiąca polerowanych ziaren Hualien 27 wynosi 21,3 grama, podczas gdy dla Taiken nr 16 wynosi 19,4 grama, a dla Koshihikari — 19 gramów. Bezpośrednio po ugotowaniu wskaźnik walorów smakowych nowego ryżu wyniósł 85,5 punktu, wobec 84 punktów dla Taiken nr 16 i 82,8 punktu dla Koshihikari.

Po 12 godzinach przechowywania w pojemniku termicznym wskaźnik Hualien 27 wyniósł 83,5 punktu. Dla Taiken nr 16 wyniósł on 82 punkty, a dla Koshihikari — 79,8 punktu. Według danych stacji średni plon nowej odmiany wynosi 6368 kg z hektara, czyli o 13,5% więcej niż 5612 kg z hektara dla Taiken nr 16 w tych samych warunkach uprawy. Łączna powierzchnia zasiewów Hualien 27 wynosi 40 hektarów.

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