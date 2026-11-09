Były napastnik Realu Madryt Raúl został głównym trenerem hiszpańskiego klubu drugiej ligi Real Oviedo. To jego pierwsza praca jako główny trener seniorskiej drużyny klubowej.

Kontrakt do 2028 roku

49-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku, informuje BBC Sport. Raúl zastąpił Juliána Calero, którego klub zwolnił w poniedziałek. W momencie zmiany trenera Real Oviedo zajmował dziewiąte miejsce w drugiej lidze mistrzostw Hiszpanii.

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W latach 2019–2025 Raúl pracował z rezerwową drużyną Realu Madryt. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Oviedo powiedział, że będzie szanował talent piłkarzy, ale będzie wymagał od nich bezwarunkowego zaangażowania. Jak stwierdził, zespół musi walczyć o zwycięstwo od pierwszej do ostatniej minuty, aby kibice mogli być z niego dumni.

Kariera w Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii

Jako piłkarz Raúl trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów i sześciokrotnie został mistrzem Hiszpanii z Realem Madryt. Dla klubu strzelił 323 gole w 741 meczach. Następnie grał w niemieckim Schalke, katarskim Al-Sadd i amerykańskim New York Cosmos. W reprezentacji Hiszpanii zdobył 44 bramki w 102 spotkaniach.

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