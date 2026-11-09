Były napastnik Realu Madryt Raúl objął Real Oviedo — BBC Sport
Były napastnik Realu Madryt Raúl został głównym trenerem hiszpańskiego klubu drugiej ligi Real Oviedo. To jego pierwsza praca jako główny trener seniorskiej drużyny klubowej.
Kontrakt do 2028 roku
49-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku, informuje BBC Sport. Raúl zastąpił Juliána Calero, którego klub zwolnił w poniedziałek. W momencie zmiany trenera Real Oviedo zajmował dziewiąte miejsce w drugiej lidze mistrzostw Hiszpanii.
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W latach 2019–2025 Raúl pracował z rezerwową drużyną Realu Madryt. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Oviedo powiedział, że będzie szanował talent piłkarzy, ale będzie wymagał od nich bezwarunkowego zaangażowania. Jak stwierdził, zespół musi walczyć o zwycięstwo od pierwszej do ostatniej minuty, aby kibice mogli być z niego dumni.
Kariera w Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii
Jako piłkarz Raúl trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów i sześciokrotnie został mistrzem Hiszpanii z Realem Madryt. Dla klubu strzelił 323 gole w 741 meczach. Następnie grał w niemieckim Schalke, katarskim Al-Sadd i amerykańskim New York Cosmos. W reprezentacji Hiszpanii zdobył 44 bramki w 102 spotkaniach.