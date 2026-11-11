W Islamabadzie w Pakistanie były federalny minister komunikacji Asad Mahmood nie stawił się 10 listopada na wezwanie Narodowego Biura Odpowiedzialności (NAB) w sprawie domniemanych nieprawidłowości podczas nominacji w Pakistan Post. Mahmood jest synem lidera partii Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F), Maulany Fazlura Rehmana.

Sprawę bada NAB

Mahmood miał stawić się przed zespołem śledczym NAB o godzinie 11:00, aby wyjaśnić swoje stanowisko w sprawie 4252 nominacji w Pakistan Post dokonanych w okresie, gdy był ministrem w latach 2022–2023. Poinformował o tym Dawn.

Zgodnie z wezwaniem NAB Establishment Division zezwolił na nabór na 3938 stanowisk w Pakistan Post, jednak rzekomo mianowano 4252 osoby. Spośród nich 2646 nominacji miało zostać dokonanych na stanowiska, które zostały już zlikwidowane, wbrew dyrektywom komitetu gabinetowego.

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Jakie zarzuty są sprawdzane

NAB sprawdza również twierdzenia o zatrudnieniu pracowników na stałe, choć zalecano zawieranie z nimi umów kontraktowych. Według śledztwa mogło to stworzyć dodatkowe obciążenie finansowe dla Pakistan Post.

Wśród innych twierdzeń rozpatrywanych przez biuro są możliwe użycie sfałszowanych dokumentów, zatrudnianie kandydatów, którzy przekroczyli limit wieku, a także naruszenia kwoty zależnej od miejsca zamieszkania. Sprawdzane są również możliwe powiązania polityczne niektórych wybranych kandydatów.

Wysoki urzędnik NAB nie ujawnił dalszych kroków biura, powołując się na nowe zasady, zgodnie z którymi szczegóły dochodzeń nie mogą być przekazywane mediom przed orzeczeniem właściwego sądu. Według Dawn w takich przypadkach biuro zazwyczaj wysyła drugie i trzecie zawiadomienie przed możliwymi środkami przymusu, w tym aresztowaniem.

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