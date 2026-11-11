在巴基斯坦伊斯兰堡，前联邦通信部长阿萨德·马哈茂德11月10日未应国家问责局（NAB）传唤出席。该案涉及Pakistan Post任命过程中涉嫌存在的违规行为。马哈茂德是Jamiat Ulema-i-Islam（JUI-F）领导人毛拉纳·法兹鲁尔·拉赫曼之子。

NAB正在调查此案

马哈茂德原定于11:00前往NAB调查组，就其在2022至2023年担任部长期间在Pakistan Post进行的4252项任命说明立场。Dawn报道了此事。

根据NAB传票，Establishment Division批准Pakistan Post招聘3938个职位，但据称实际任命了4252人。其中，2646项任命据称涉及已被撤销的职位，违反了内阁委员会的指示。

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正在核查哪些指控

NAB还在核查有关以永久职位方式任命员工的指控，尽管建议与他们签订合同。根据调查方的说法，这可能给Pakistan Post带来额外的财政负担。

该局正在审查的其他指控包括可能使用伪造文件、雇用超过年龄限制的候选人，以及违反按居住地分配的配额。有关部分入选候选人可能存在政治关系的情况也在核查中。

一名NAB高级官员未透露该局的后续措施，并援引新规定称，在相关法院作出裁决前，调查细节不得向媒体披露。Dawn称，在此类案件中，该局通常会在可能采取强制措施（包括逮捕）前发出第二次和第三次通知。

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