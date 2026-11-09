Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль стал главным тренером испанского клуба второго дивизиона «Реал Овьедо». Это его первая работа главным тренером взрослой клубной команды.

Контракт до 2028 года

49-летний специалист подписал контракт до июня 2028 года, сообщает BBC Sport. Рауль заменил Хулиана Калеро, которого клуб уволил в понедельник. На момент смены тренера «Реал Овьедо» занимал девятое место во втором дивизионе чемпионата Испании.

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В 2019–2025 годах Рауль работал с резервной командой «Реала». В видео, опубликованном в социальных сетях «Овьедо», он заявил, что будет уважать талант футболистов, но потребует от них безусловной самоотдачи. По его словам, команда должна бороться за победу с первой до последней минуты, чтобы болельщики могли ею гордиться.

Карьера в «Реале» и сборной Испании

Как футболист Рауль трижды выигрывал Лигу чемпионов и шесть раз становился чемпионом Испании с мадридским «Реалом». За клуб он забил 323 гола в 741 матче. После этого играл за немецкий «Шальке», катарский «Аль-Садд» и американский «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Испании он забил 44 гола в 102 матчах.

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