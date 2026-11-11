В Израиле партия «Яшар» бывшего начальника Генерального штаба Гади Эйзенкота вместе с союзниками внесла в новоизбранный Кнессет предложение о создании государственной комиссии. Она должна расследовать возможные просчеты израильских властей накануне масштабного нападения палестинской группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщает Der Spiegel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее отказывался поддержать создание такой комиссии и отрицал какие-либо собственные ошибки. Вместо этого он предлагал сформировать орган расследования, членов которого назначали бы политики из разных партий. В сентябре офис Нетаньяху отверг сообщения о том, что премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов якобы предупреждал его о нападении ХАМАС.

Отмена судебной реформы

«Яшар» также внесла в парламент ряд законопроектов, направленных на отмену судебной реформы, которую продвигало правительство Нетаньяху. Реформа предусматривает ограничение полномочий судебной системы и Верховного суда, а также усиление роли парламента и премьер-министра. Она вызвала массовые протесты и глубоко разделила израильское общество.

В воскресенье президент Ицхак Герцог поручил Эйзенкоту сформировать правительство после того, как ни его оппозиционный блок, ни праворелигиозный лагерь Нетаньяху не получили парламентского большинства. У Эйзенкота есть 28 дней, чтобы заручиться поддержкой как минимум 61 депутата из 120. При необходимости этот срок могут продлить еще на 14 дней.

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Споры во время принесения присяги

Перед принесением присяги депутатами Герцог призвал политические силы к компромиссам. Однако церемония сопровождалась спорами: действующий министр безопасности Итамар Бен-Гвир во время принесения присяги израильско-арабским депутатом Юсефом Джабарином выкрикнул: «Кому он присягает на верность — ХАМАС?» Позже несколько депутатов Объединенного списка покинули зал во время исполнения государственного гимна, вероятно, чтобы не вставать.

Нетаньяху обвинил израильско-арабские партии в непризнании Израиля еврейским государством. Эйзенкот назвал эти высказывания бессмысленными, раскольническими, исполненными ненависти и позорными. После заседания Нетаньяху вновь призвал создать правительство национального единства под его руководством, сославшись, среди прочего, на Иран.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет из зала напомнил о необходимости государственной комиссии по 7 октября и поднял вопрос о том, кто и когда знал детали так называемого катарского дела. После этого он подвергся нападкам со стороны Сары Нетаньяху и Бен-Гвира.

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