W Izraelu partia Jasz ar byłego szefa Sztabu Generalnego Gadiego Eisenkota wraz z sojusznikami złożyła do nowo wybranego Knesetu wniosek o powołanie komisji państwowej. Ma ona zbadać możliwe błędy izraelskich władz przed zakrojonym na szeroką skalę atakiem palestyńskiego ugrupowania Hamas z 7 października 2023 roku, informuje Der Spiegel.

Premier Binjamin Netanjahu wcześniej odmawiał poparcia dla utworzenia takiej komisji i zaprzeczał, by sam popełnił jakiekolwiek błędy. Zamiast tego proponował powołanie organu śledczego, którego członków mianowaliby politycy z różnych partii. We wrześniu biuro Netanjahu odrzuciło doniesienia, że premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich miał rzekomo ostrzec go przed atakiem Hamasu.

Uchylenie reformy sądownictwa

Jasz ar złożyła również w parlamencie szereg projektów ustaw mających na celu uchylenie reformy sądownictwa forsowanej przez rząd Netanjahu. Reforma przewiduje ograniczenie uprawnień systemu sądowniczego i Sądu Najwyższego oraz wzmocnienie roli parlamentu i premiera. Wywołała masowe protesty i głęboko podzieliła izraelskie społeczeństwo.

W niedzielę prezydent Icchak Herzog powierzył Eisenkotowi misję utworzenia rządu po tym, jak ani jego blok opozycyjny, ani prawicowo-religijny obóz Netanjahu nie zdobyły większości parlamentarnej. Eisenkot ma 28 dni na uzyskanie poparcia co najmniej 61 ze 120 deputowanych. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne 14 dni.

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Spory podczas zaprzysiężenia

Przed zaprzysiężeniem deputowanych Herzog wezwał siły polityczne do kompromisów. Ceremonii towarzyszyły jednak spory: urzędujący minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir podczas zaprzysiężenia izraelsko-arabskiego deputowanego Jusefa Dżabarina krzyknął: „Komu on przysięga wierność — Hamasowi?” Później kilku deputowanych ze Zjednoczonej Listy opuściło salę podczas wykonywania hymnu państwowego, prawdopodobnie aby nie wstawać.

Netanjahu oskarżył izraelsko-arabskie partie o nieuznawanie Izraela za państwo żydowskie. Eisenkot nazwał te wypowiedzi niedorzecznymi, dzielącymi, pełnymi nienawiści i haniebnymi. Po posiedzeniu Netanjahu ponownie wezwał do utworzenia rządu jedności narodowej pod swoim kierownictwem, powołując się między innymi na Iran.

Były premier Naftali Bennett z sali przypomniał o potrzebie powołania komisji państwowej w sprawie 7 października i poruszył kwestię tego, kto i kiedy znał szczegóły tak zwanej sprawy katarskiej. Następnie został zaatakowany przez Sarę Netanjahu i Ben-Gwira.

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