在以色列，前总参谋长加迪·艾森科特所属的“亚沙尔”党与盟友一道，向新当选的议会提交了成立国家委员会的提案。该委员会将调查以色列当局在巴勒斯坦组织哈马斯于2023年10月7日发动大规模袭击前可能出现的失误，《明镜周刊》报道。

总理本雅明·内塔尼亚胡此前拒绝支持成立这样的委员会，并否认自己犯有任何错误。相反，他提议成立一个调查机构，其成员由不同政党的政治人士任命。9月，内塔尼亚胡办公室否认了有关阿拉伯联合酋长国总理据称曾就哈马斯袭击向他发出警告的报道。

废除司法改革

“亚沙尔”党还向议会提交了一系列旨在废除内塔尼亚胡政府推动的司法改革的法案。该改革计划限制司法系统和最高法院的权力，并加强议会和总理的作用。这项改革引发大规模抗议，并使以色列社会严重分裂。

周日，在艾森科特所属反对派集团和内塔尼亚胡的右翼宗教阵营均未获得议会多数席位后，总统伊扎克·赫尔佐格授权艾森科特组建政府。艾森科特有28天时间争取120名议员中至少61人的支持。如有必要，这一期限可再延长14天。

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宣誓期间的争议

在议员宣誓前，赫尔佐格呼吁各政治力量作出妥协。然而，仪式伴随着争议：在以色列阿拉伯裔议员优素福·贾巴林宣誓时，现任安全部长伊塔马尔·本-格维尔高喊：“他向谁宣誓效忠——哈马斯？”随后，几名联合名单成员在奏国歌时离开会场，可能是为了避免起立。

内塔尼亚胡指责以色列阿拉伯政党不承认以色列是犹太国家。艾森科特称这些言论荒谬、制造分裂、充满仇恨且可耻。会议结束后，内塔尼亚胡再次呼吁在其领导下组建民族团结政府，并特别提及伊朗。

前总理纳夫塔利·贝内特在会场内提醒各方有必要就10月7日成立国家委员会，并提出谁在何时知晓所谓“卡塔尔事件”细节的问题。此后，他遭到萨拉·内塔尼亚胡和本-格维尔的抨击。

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