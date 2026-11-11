Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне, США, поддержал восстановление Майкла Абрамовица в должности директора «Голоса Америки» (VOA), признав его увольнение Кари Лейк незаконным. Об этом сообщает The Hill.

Решение апелляционного суда

Коллегия из трех судей Апелляционного суда США по округу Колумбия установила, что Лейк уволила Абрамовица без независимого одобрения. Суд также отклонил аргументы ответчиков о том, что суд низшей инстанции не имел права запрещать отстранение Абрамовица от должности без согласования с Broadcasting Board.

В решении отмечается, что ответчики не предоставили аргументов против позиции Абрамовица, согласно которой иной способ правовой защиты не устранил бы причиненный ему вред. Апелляционный суд единогласно оставил в силе прошлогоднее решение старшего судьи Окружного суда США по округу Колумбия Ройса Ламберта.

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Спор вокруг USAGM

Ламберт ранее постановил, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которому подчиняется VOA, не имело полномочий увольнять Абрамовица, а сам судья мог восстановить его в должности. Абрамовиц в заявлении, полученном Politico, приветствовал решение и заявил, что ожидает возвращения к работе в «Голосе Америки».

Абрамовиц, несколько журналистов VOA, профсоюзы и международная организация «Репортеры без границ» подали иск против администрации Дональда Трампа из-за попыток расформировать вещателя. В апреле 2025 года Ламберт бессрочно заблокировал попытки администрации ликвидировать VOA. В марте 2025 года президент Трамп подписал указ о масштабном сокращении USAGM, которое также курировало Radio Free Europe и Radio Free Asia.

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