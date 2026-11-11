Federalny sąd apelacyjny w Waszyngtonie w USA poparł przywrócenie Michaela Abramowitza na stanowisko dyrektora Głosu Ameryki (VOA), uznając jego zwolnienie przez Kari Lake za niezgodne z prawem. Poinformował o tym The Hill.

Decyzja sądu apelacyjnego

Trzyosobowy skład sędziowski Sądu Apelacyjnego USA dla Okręgu Dystryktu Kolumbii ustalił, że Lake zwolniła Abramowitza bez niezależnej zgody. Sąd odrzucił również argumenty pozwanych, że sąd niższej instancji nie miał prawa zakazać usunięcia Abramowitza ze stanowiska bez zgody Broadcasting Board.

W orzeczeniu wskazano, że pozwani nie przedstawili argumentów przeciwko stanowisku Abramowitza, zgodnie z którym inny środek ochrony prawnej nie naprawiłby wyrządzonej mu szkody. Sąd apelacyjny jednogłośnie utrzymał w mocy ubiegłoroczną decyzję starszego sędziego Sądu Okręgowego USA dla Dystryktu Kolumbii Royce'a Lambertha.

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Spór dotyczący USAGM

Lamberth wcześniej orzekł, że Amerykańska Agencja ds. Globalnych Mediów (USAGM), której podlega VOA, nie miała uprawnień do zwolnienia Abramowitza, a sam sędzia mógł przywrócić go na stanowisko. Abramowitz w oświadczeniu, do którego dotarło Politico, z zadowoleniem przyjął decyzję i oświadczył, że oczekuje powrotu do pracy w Głosie Ameryki.

Abramowitz, kilku dziennikarzy VOA, związki zawodowe oraz międzynarodowa organizacja Reporterzy bez Granic złożyli pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa w związku z próbami rozwiązania nadawcy. W kwietniu 2025 roku Lamberth bezterminowo zablokował próby administracji likwidacji VOA. W marcu 2025 roku prezydent Trump podpisał rozporządzenie dotyczące zakrojonego na szeroką skalę ograniczenia USAGM, która zajmowała się również Radio Free Europe i Radio Free Asia.

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