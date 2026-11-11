美国上诉法院支持恢复美国之音台长职务——The Hill

美国华盛顿联邦上诉法院支持迈克尔·阿布拉莫维茨恢复美国之音（VOA）台长职务，认定卡丽·莱克对他的解雇违法。据《国会山报》报道。

上诉法院的裁决

美国哥伦比亚特区巡回上诉法院由三名法官组成的合议庭认定，莱克在未获得独立批准的情况下解雇了阿布拉莫维茨。法院还驳回了被告方的主张，即下级法院无权在未经广播委员会同意的情况下禁止免去阿布拉莫维茨的职务。

裁决指出，被告方没有提出任何论据反驳阿布拉莫维茨的立场，即其他法律救济方式无法弥补对他造成的损害。上诉法院一致维持了美国哥伦比亚特区联邦地区法院资深法官罗伊斯·兰伯特去年的裁决。

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围绕USAGM的争议

兰伯特此前裁定，监管美国之音的美国全球媒体署（USAGM）无权解雇阿布拉莫维茨，法官本人可以恢复他的职务。阿布拉莫维茨在Politico获得的一份声明中欢迎这一裁决，并表示期待重返美国之音工作。

阿布拉莫维茨、数名美国之音记者、工会以及国际组织“无国界记者”就试图解散该广播机构一事，对唐纳德·特朗普政府提起诉讼。2025年4月，兰伯特无限期阻止了政府试图撤销美国之音的行动。2025年3月，特朗普总统签署行政命令，大幅削减USAGM；该机构还负责Radio Free Europe和Radio Free Asia。

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