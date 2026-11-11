Конгрессмены-демократы в США требуют, чтобы фармацевтические компании немедленно предоставили полные, без изъятий, детали соглашений с администрацией Дональда Трампа по ценам на лекарства. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник, знакомый с этой инициативой. Речь идет о договоренностях по принципу «наибольшего благоприятствования», согласно которым производители обязались не устанавливать для отдельных препаратов цену выше самой низкой международной.

Требование к производителям лекарств

Инициативу выдвинули демократы Фрэнк Паллоне-младший из Комитета по энергетике и торговле, Ричард Нил из Комитета по путям и средствам, Бобби Скотт из Комитета по образованию и трудовым ресурсам, а также сенатор Рон Уайден из Финансового комитета Сената. В следующем году они могут возглавить направления политики здравоохранения в Конгрессе.

Если компании не могут передать детали соглашений, в том числе из-за возможных соглашений о неразглашении с Белым домом, им поручили в течение двух недель встретиться с законодателями. Во время такой встречи производители должны объяснить, как планируют выполнить запрос.

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Предыдущий запрос проигнорировали

В марте те же четыре законодателя уже направляли письмо с просьбой предоставить копии соглашений, однако администрация его проигнорировала. После получения большинства демократы смогут требовать документы, выдавать повестки и проводить слушания по политике администрации Трампа.

Демократы скептически оценивают договоренности о ценах на препараты, которые представители администрации и руководители компаний называли конфиденциальными. Законодатели хотят выяснить, что фармацевтические производители получают в обмен на обещания снизить цены для Medicaid, а также проверить заявления Трампа и других чиновников об экономии для американцев.

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