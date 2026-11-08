农业部推出了“花莲27号”这一新品种水稻，具备抗稻瘟病和耐高温能力。据《台北时报》报道，该部还将这种新米的口感与日本品种“艳姬”进行了比较。

两个品种杂交

隶属该部的花莲区农业改良场经过多年研究培育出了这一品种。专家将源自花莲县的台粳16号与日本品种越光进行了杂交。

该站站长杨大吉表示，在宜兰、花莲和台东县进行的田间试验显示，“花莲27号”对高温和稻瘟病具有较高抗性，并展现出生产潜力。他补充说，该品种的米粒较大、垩白度低，适合常规农业和有机农业。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

质量和产量指标

杨大吉表示，由于在碾磨过程中不易断裂，“花莲27号”能更容易达到 CNS 二级大米质量标准。他说，该品种适用于主食、寿司、调味米饭和混合米饭。

“花莲27号”1000粒精米重量为21.3克，而台粳16号为19.4克，越光为19克。新米刚煮好时的口感评分为85.5分，台粳16号为84分，越光为82.8分。

在保温容器中存放12小时后，“花莲27号”的评分为83.5分。台粳16号为82分，越光为79.8分。根据该站数据，新品种的平均产量为每公顷6368公斤，比在相同种植条件下台粳16号的每公顷5612公斤高13.5%。目前“花莲27号”的总种植面积为40公顷。

关注我们在