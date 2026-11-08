В России утечка данных из Росстата, государственного статистического ведомства государства-агрессора, указывает, что с 2022 года в войне против Украины погибли более 450 тысяч россиян. По данным The Moscow Times, война стала четвертой по распространенности причиной смертей в России с 2022 года.

Россия официально не раскрывала данные о потерях на поле боя с сентября 2022 года и отвергала независимые оценки как ненадежные. The Moscow Times сверило случайную выборку из 50 имен с открытой базой погибших, которую ведут Mediazona и Русская служба BBC, с массивом Silent Crow, однако не смогло полностью верифицировать утечку.

Данные после кибератаки

Группа Belarus Cyber Partisans и Silent Crow заявили о кибератаке на Росстат в период с 29 октября по 1 ноября. Они сообщили о похищении данных о российской экономике, демографии и потерях военного времени.

Подсчет Silent Crow включает не только действующих военнослужащих, но и гражданских лиц, погибших от авиаударов и во время украинской операции в Курской области России в 2024 году. В то же время в него не включены пропавшие без вести военнослужащие и около 27 тысяч иностранных бойцов, которые, по имеющимся оценкам, могли быть завербованы в российские вооруженные силы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разные методики подсчета

Belarus Cyber Partisans опубликовали более низкую оценку — 393 881 погибший. Она основана на иной методике и учитывает только военных и гражданских лиц, погибших непосредственно в боях или от долгосрочных последствий войны.

В базе данных также зафиксировано 14 160 смертей военнослужащих от причин, не связанных с боевыми действиями, в частности от болезней, ДТП или самоубийств. Более 32 тысяч человек умерли от ранений, полученных как минимум за год до смерти.

Согласно утечке, 72% смертей в записях были зарегистрированы как произошедшие на территории так называемой «ДНР» — оккупационной структуры на временно оккупированной части Донецкой области Украины. Там, согласно утечке, более 20 тысяч российских военнослужащих погибли во время боев за Бахмут.

Руководитель отдела России и Евразии Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге назвал утечку наиболее значимой в отношении российских потерь. Министерство обороны Великобритании в начале сентября также сообщало, что более полумиллиона человек погибли, сражаясь на стороне России, а общие потери вместе с ранеными могут достигать 1,5 миллиона.

Читай нас в