W Republice Dominikańskiej były burmistrz Santiago Abel Martínez skrytykował obiecane przez władze zmiany, nazywając je przestarzałymi i „wielkim oszustwem wyborczym”. Polityk ubiega się o nominację na kandydata na prezydenta z ramienia opozycyjnej Dominikańskiej Partii Wyzwolenia (PLD) w wyborach w 2028 roku.

Wypowiedzi opozycjonisty

Martínez wystąpił na jednym ze spotkań „Café con Abel” z działaczami partyjnymi i obywatelami. Według niego nawet przedstawiciele rządzącej Partii Nowoczesnej Rewolucji (PRM) nie odważają się już bronić zmian, które obiecali wyborcom.

Polityk opozycji oświadczył, że obecna administracja odpowiada za wzrost bezrobocia, pogłębienie braku bezpieczeństwa oraz osłabienie siły nabywczej gospodarstw domowych. Mówił również o powszechnym w społeczeństwie poczuciu beznadziei i wezwał wyborców, by oceniali kandydatów na podstawie ich doświadczenia i zdolności do rządzenia państwem, a nie obietnic wyborczych.

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Kontekst polityczny

Jak informuje The Rio Times, Martínez był kandydatem PLD w wyborach prezydenckich w 2024 roku, w których prezydent Luis Abinader zdobył drugą kadencję. PRM sprawuje władzę od 2020 roku, a PLD, która rządziła krajem w latach 2004–2020, jest obecnie partią opozycyjną.

Wydanie podkreśla, że twierdzenia Martíneza dotyczące bezrobocia, bezpieczeństwa i siły nabywczej są politycznymi oświadczeniami, których nie zweryfikowano niezależnie. The Rio Times zaznaczył również, że nie znalazł publicznej odpowiedzi rządu ani PRM na słowa polityka.

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