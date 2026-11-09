W Wielkiej Brytanii 15 578 z 23 538 działań kontroli imigracyjnej w 2025 roku, czyli 66,1%, nie zakończyło się aresztowaniami. Chodzi o naloty w miejscach pracy i domach, a także wyrywkowe kontrole. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na dane uzyskane w odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji.

Nakazy stosowano rzadko

Z danych tych wynika, że w 2025 roku służby imigracyjne przeprowadzały średnio 60 działań kontrolnych dziennie. Nakaz wykorzystywano jedynie w 25,81% przypadków, w których funkcjonariusze wchodzili do pomieszczeń. Krytycy uważają, że może to wskazywać na prowadzenie kontroli na podstawie niewystarczająco wiarygodnych informacji.

Blisko 89% zgłoszeń o domniemanych naruszeniach prawa imigracyjnego pochodziło od społeczeństwa lub za pośrednictwem organizacji charytatywnej Crimestoppers, która zbiera anonimowe zgłoszenia. Około 2% takich zgłoszeń pochodziło od policji.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odrzuciło oskarżenia o prowadzenie nieuzasadnionych nalotów. Resort oświadczył, że przed rozpoczęciem operacji dokładnie weryfikuje informacje operacyjne.

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Kontrola restauracji w Kornwalii

W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze służby imigracyjnej weszli bez nakazu do indyjskiej restauracji Sultanz w Camborne w Kornwalii. Właściciel lokalu Samsu Ali powiedział, że pracowników poproszono o podanie danych osobowych.

Pracownik restauracji Nanu Mia został zakuty w kajdanki i zatrzymany, jednak później go zwolniono, gdy jego siostra przyniosła dokument tożsamości, który pomógł potwierdzić jego prawo do pracy w Wielkiej Brytanii. Według Alego po nalocie liczba gości restauracji znacząco spadła, mimo że w lokalu nie stwierdzono naruszeń przepisów imigracyjnych.

Zgodnie z prawem kraju funkcjonariusze kontroli imigracyjnej mogą bez nakazu wchodzić do licencjonowanych lokali, w tym restauracji, pubów, hoteli i kawiarni, jeśli sprzedaje się tam alkohol lub oferuje gorące jedzenie późno w nocy. W innych przypadkach mogą poprosić o zgodę najemcę, kierownika lub właściciela pomieszczenia; w ponad 12 tysiącach przypadków w 2025 roku dostęp uzyskano właśnie w ten sposób.

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