《卫报》：英国2025年66.1%的移民执法行动未导致逮捕

在英国，2025年的23,538次移民执法行动中，有15,578次，即66.1%，未导致逮捕。这些行动包括在工作场所和住所开展的突击检查，以及抽查。据《卫报》报道，相关数据通过信息获取请求获得。

搜查令使用并不频繁

数据显示，2025年移民部门平均每天开展60次执法行动。在工作人员进入场所的案件中，只有25.81%使用了搜查令。批评人士认为，这可能表明检查是基于不够可靠的信息开展的。

近89%的涉嫌违反移民法报告来自公众，或通过收集匿名举报的慈善机构Crimestoppers提交。约2%的此类报告来自警方。

英国政府内政部驳回了进行无理突击检查的指控。该部门表示，在行动开始前会仔细核实情报信息。

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康沃尔郡一家餐厅的检查

上个月，移民部门工作人员未持搜查令进入了位于康沃尔郡坎伯恩的印度餐厅Sultanz。该餐厅老板萨姆苏·阿里表示，员工被要求提供个人信息。

餐厅员工纳努·米亚被戴上手铐并拘留，但在其姐姐带来有助于确认其在英国工作权利的身份证件后，随后获释。阿里称，尽管该餐厅未被发现违反移民规定，突击检查后餐厅客流量仍大幅下降。

根据英国法律，若持牌场所出售酒类或在深夜提供热食，移民执法人员可以在未持搜查令的情况下进入，包括餐厅、酒吧、酒店和咖啡馆。在其他情况下，他们可以请求租户、经理或场所所有者同意；2025年超过1.2万起案件正是以这种方式获得进入许可。

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