W Polsce Bogdanka LUK Lublin pokonała na wyjeździe Energę Indykpol AZS Olsztyn 3:1 i odniosła piąte zwycięstwo z rzędu. Wicemistrzowie Polski wygrali sety 25:18, 25:21 i 25:20, natomiast gospodarze zwyciężyli w trzecim secie — 25:23.

Leon i Takahashi zdobyli 39 punktów

Jak informuje Interia Sport, w pierwszym secie goście odskoczyli dzięki zagrywkom Wilfredo Leona, który posłał dwa asy. Następnie Bogdanka LUK objęła prowadzenie 7:2 i ostatecznie wygrała partię różnicą siedmiu punktów.

W drugim secie wyrównana walka trwała do wyniku 13:16, po czym przewagę gości powiększyły zagrywki Rana Takahashiego. Ostatnią akcję seta zakończył Moussé Gueye. W trzeciej partii zespół z Olsztyna wyszedł na prowadzenie 14:11 po serii zagrywek Moritza Karlitzka, a decydujący punkt zdobył Paweł Halaba.

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Takahashi został MVP meczu

W czwartym secie skutecznie dla gospodarzy grał 21-letni Kacper Sienkiewicz, jednak Lublin objął prowadzenie przy stanie 14:12 i nie oddał go do końca partii. Leon i Takahashi łącznie zdobyli 39 punktów, a Takahashi został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika meczu.

Bogdanka LUK Lublin pozostaje jedyną niepokonaną drużyną ligi i wróciła na pierwsze miejsce w tabeli, wyprzedzając Aluron CMC Wartę Zawiercie. Na początku drugiego seta olsztyńscy kibice wsparli kontuzjowanego czeskiego atakującego Jana Hadravę. Klub poinformował, że z powodu zerwania ścięgna Achillesa nie zagra on do końca sezonu.

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