博甘卡LUK卢布林取得五连胜——Interia Sport

在波兰，博甘卡LUK卢布林客场以3:1击败埃内尔加·因迪克波尔AZS奥尔什丁，取得五连胜。波兰亚军以25:18、25:21和25:20赢下三局，主队则以25:23拿下第三局。

莱昂和高桥合得39分

据Interia Sport报道，客队在首局凭借威尔弗雷多·莱昂的发球拉开差距，他发出两记ACE球。随后，博甘卡LUK以7:2领先，并最终以7分优势赢下该局。

第二局双方一直鏖战至13:16，随后兰·高桥的发球扩大了客队优势。穆塞·盖耶结束了该局的最后一个回合。第三局，奥尔什丁队在莫里茨·卡利策克连续发球后以14:11领先，帕维乌·哈拉巴拿下制胜分。

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高桥当选比赛MVP

第四局，21岁的卡茨佩尔·谢恩凯维奇为主队高效得分，但卢布林在14:12时取得领先，并将优势保持到该局结束。莱昂和高桥合计得到39分，高桥被评为本场比赛最有价值球员。

博甘卡LUK卢布林仍是联赛中唯一保持不败的球队，并重返积分榜首位，领先扎维尔切的阿鲁龙CMC瓦尔塔。第二局开始时，奥尔什丁球迷为受伤的捷克接应扬·哈德拉瓦送上支持。俱乐部表示，他因跟腱断裂将缺席本赛季剩余比赛。

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