«Богданка ЛУК Люблин» выиграла пятый матч подряд — Interia Sport

В Польше «Богданка ЛУК Люблин» на выезде обыграла «Энерга Индикпол АЗС Ольштын» со счётом 3:1 и одержала пятую победу подряд. Вице-чемпионы Польши выиграли партии 25:18, 25:21 и 25:20, тогда как хозяева победили в третьем сете — 25:23.

Леон и Такахаши набрали 39 очков

Как сообщает Interia Sport, в стартовом сете гости оторвались благодаря подачам Вильфредо Леона, который выполнил два эйса. После этого «Богданка ЛУК» повела 7:2 и в итоге выиграла партию с преимуществом в семь очков.

Во втором сете равная борьба продолжалась до счёта 13:16, после чего преимущество гостей увеличили подачи Рана Такахаши. Последний розыгрыш партии завершил Муссе Гейе. В третьей партии команда из Ольштына вышла вперёд 14:11 после серии подач Морица Карлицека, а решающее очко набрал Павел Халаба.

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Такахаши стал MVP матча

В четвёртом сете результативно за хозяев действовал 21-летний Кацпер Сенкевич, однако «Люблин» при счёте 14:12 получил преимущество и не отдал его до конца партии. Леон и Такахаши суммарно набрали 39 очков, а самым ценным игроком матча признали Такахаши.

«Богданка ЛУК Люблин» остаётся единственной непобеждённой командой лиги и вернулась на первое место в таблице, опередив «Алурон CMC Варту» из Заверце. В начале второго сета ольштынские болельщики поддержали травмированного чешского диагонального Яна Гадраву. Клуб сообщил, что из-за разрыва ахиллова сухожилия он не сыграет до конца сезона.

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