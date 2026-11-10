Выручка TSMC в октябре выросла почти на 60% — CNBC

Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, получила в октябре выручку в размере 586,89 млрд новых тайваньских долларов, или $17,88 млрд. Это на 59,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 14,7% больше по сравнению с сентябрём, сообщает CNBC.

Спрос на передовые чипы

Росту показателей компании способствовал высокий спрос на передовые полупроводники на фоне значительных инвестиций крупных технологических компаний в искусственный интеллект.

В прошлом месяце TSMC сообщила о рекордной чистой прибыли в третьем квартале — 763,1 млрд новых тайваньских долларов. Выручка за этот период составила 1,49 трлн новых тайваньских долларов.

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Операционная маржа TSMC в третьем квартале достигла 58,7%, превысив верхнюю границу прогноза компании на уровне 58%. Производитель ожидает, что его капитальные расходы в 2026–2028 годах будут существенно выше, чем в предыдущие три года, поскольку компания продолжает инвестировать для удовлетворения спроса клиентов.

Экспорт Тайваня также вырос

Акции TSMC завершили торги во вторник ростом на 2,24% на фоне волатильности тайваньского рынка. Финансовый регулятор Тайваня на прошлой неделе объявил об ужесточении ограничений на короткие продажи, вступивших в силу в понедельник: дневной лимит на внутридневные заявки на короткие продажи был сокращён с 30% до 3%.

Экспорт Тайваня в октябре вырос на 58,9% в годовом выражении — до $96,76 млрд, свидетельствуют правительственные данные. По данным местных СМИ со ссылкой на министерство финансов, экспорт электронных компонентов увеличился на 61,4% благодаря высокому спросу на передовые чипы.

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