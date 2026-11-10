Tajwańska Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), największy na świecie kontraktowy producent chipów, uzyskała w październiku przychody w wysokości 586,89 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli 17,88 mld dolarów. To o 59,7% więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 14,7% więcej niż we wrześniu, informuje CNBC.

Popyt na zaawansowane chipy

Wzrost wyników spółki był wspierany przez wysoki popyt na zaawansowane półprzewodniki w związku ze znacznymi inwestycjami dużych firm technologicznych w sztuczną inteligencję.

W ubiegłym miesiącu TSMC poinformowała o rekordowym zysku netto w trzecim kwartale, wynoszącym 763,1 mld nowych dolarów tajwańskich. Przychody w tym okresie wyniosły 1,49 bln nowych dolarów tajwańskich.

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Marża operacyjna TSMC w trzecim kwartale osiągnęła 58,7%, przekraczając górną granicę prognozy spółki na poziomie 58%. Producent oczekuje, że jego nakłady inwestycyjne w latach 2026–2028 będą znacznie wyższe niż w poprzednich trzech latach, ponieważ firma nadal inwestuje, aby zaspokoić popyt klientów.

Eksport Tajwanu również wzrósł

Akcje TSMC zakończyły wtorkową sesję wzrostem o 2,24% w warunkach zmienności na tajwańskim rynku. Tajwański regulator finansowy w ubiegłym tygodniu ogłosił zaostrzenie ograniczeń dotyczących krótkiej sprzedaży, które weszły w życie w poniedziałek: dzienny limit dla śróddziennych zleceń krótkiej sprzedaży obniżono z 30% do 3%.

Eksport Tajwanu w październiku wzrósł o 58,9% rok do roku, do 96,76 mld dolarów, wynika z danych rządowych. Według lokalnych mediów, powołujących się na ministerstwo finansów, eksport komponentów elektronicznych zwiększył się o 61,4% dzięki wysokiemu popytowi na zaawansowane chipy.

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