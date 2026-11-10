CNBC：台积电10月营收增长近60%

台湾的台湾积体电路制造股份有限公司（TSMC，台积电）是全球最大的晶圆代工芯片制造商，该公司10月营收为5868.9亿新台币，即178.8亿美元。较去年同期增长59.7%，较9月增长14.7%，CNBC报道。

先进芯片需求

在大型科技公司大力投资人工智能的背景下，对先进半导体的强劲需求推动了该公司的业绩增长。

上个月，TSMC公布第三季度净利润创纪录，达到7631亿新台币。该期间营收为1.49万亿新台币。

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TSMC第三季度营业利润率达到58.7%，超过该公司58%的预测上限。该制造商预计，随着公司继续投资以满足客户需求，其2026年至2028年的资本支出将显著高于此前三年。

台湾出口也有所增长

在台湾市场波动的背景下，TSMC股价周二收盘上涨2.24%。台湾金融监管机构上周宣布收紧卖空限制，并于周一生效：日内卖空委托的每日限额从30%下调至3%。

政府数据显示，台湾10月出口额同比增长58.9%，至967.6亿美元。据当地媒体援引财政部的消息，由于对先进芯片的需求旺盛，电子元件出口增长61.4%。

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