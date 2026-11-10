Канадская ультрамарафонка Стефани Кейс стала первой женщиной в истории, завершившей экстремальный забег на 100 миль в Антарктиде. 43-летняя спортсменка заняла второе место в общем зачёте Antarctic Ice Ultra, преодолев дистанцию за 17 часов 31 минуту и 39 секунд, сообщает BBC Sport.

38 кругов в мороз и ветер

Соревнования проходили в оазисе Ширмахера на Земле Королевы Мод в Восточной Антарктиде. Дистанция состояла из 38 кругов длиной по 4,2 км каждый. Из-за суровых погодных условий старт перенесли на более раннее время — 1:00 воскресенья.

Кейс бежала при сильном ветре и температуре до минус 35 градусов Цельсия. По данным BBC Sport, это была самая низкая температура, которую видели организаторы соревнования. Она отметила, что в таких условиях нужно поддерживать темп, но избегать потоотделения, поскольку влага быстро охлаждает тело. Примерно каждые 26 миль спортсменка останавливалась, чтобы восполнить запасы энергии.

Дополнительную сложность представляли требования биобезопасности: участники не могут оставлять в Антарктиде никаких следов. Кейс также рассказала, что из-за многослойной одежды и риска обморожения рук даже короткие остановки для посещения туалета были непростыми.

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Единственная финишировавшая среди женщин

В этом году на дистанцию вышли восемь спортсменов, но до финиша добрались лишь четверо. Вместе с Кейс стартовали ещё две женщины, однако канадка стала единственной, кто завершил забег.

Победителем стал китайский бегун Юйшэн Ни, который опередил Кейс на 29 минут. Он улучшил собственный мировой рекорд, установленный в прошлом году, более чем на пять с половиной часов. Кейс отметила, что во время гонки иногда отставала от Ни всего на 60 секунд, или примерно на 200 метров, и они взаимно подталкивали друг друга к лучшему результату.

В прошлом году спортсменка победила в ультрамарафоне в Сноудонии и привлекла внимание, когда кормила грудью дочь Пеппер во время соревнования. Кейс сказала, что негативные реакции на это стали одним из факторов её решения выступить в Антарктиде, чтобы продемонстрировать, что материнство не означает завершения спортивных целей.

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