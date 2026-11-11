以色列克拉约特地方法院将一名被确认为克伦的嫌疑人的羁押期延长了三天。该案涉及纳哈里亚一处马龙派基督教祈祷厅遭破坏事件。奥里特·坎托尔法官表示，现阶段有合理理由怀疑该男子实施了被指控的违法行为，且相关嫌疑本身较为有力，据《耶路撒冷邮报》报道。

可能出于宗教仇恨的动机

法官评估认为，这些违法行为可能出于宗教仇恨动机，这增加了其严重性和危险程度。延长羁押的决定是在纳哈里亚警方代表和代表克伦的公共辩护办公室律师伊莲娜·卢里亚同意的情况下作出的。

嫌疑人将于周四再次出庭。11月1日星期日来到祈祷厅的信徒发现，雕像被砸毁，画像受损。祭坛上还留有一张用英语写的纸条，请求宽恕。

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马龙派社区的反应

马龙派教会海法教区谴责这一事件，强调该事件侵犯了礼拜场所的神圣性以及信徒自由、安全且有尊严地信奉宗教的权利。教会代表呼吁当局调查此案，查明责任人，并采取措施保护该场所免受类似事件影响。

该祈祷厅位于市政土地上，毗邻城市公园，供黎巴嫩马龙派社区举行祈祷和宗教仪式。该社区约有1100人：数十人参加周日礼拜，数百人在宗教节日期间聚集。

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