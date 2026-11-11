Sąd Magistracki w Krayot w Izraelu przedłużył o trzy dni areszt podejrzanego, zidentyfikowanego jako Keren, w sprawie wandalizmu w maronickiej chrześcijańskiej sali modlitewnej w Naharijji. Sędzia Orit Kantor stwierdziła, że na tym etapie istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać mężczyznę o popełnienie zarzucanych mu czynów, a samo podejrzenie jest silne, informuje Jerusalem Post.

Możliwy motyw nienawiści religijnej

Według oceny sędzi przestępstwa mogły być motywowane nienawiścią religijną, co zwiększa ich ciężar i poziom zagrożenia. Decyzję o przedłużeniu aresztu podjęto za zgodą przedstawiciela policji w Naharijji oraz adwokat Ireny Lurii, która reprezentuje Kerena w imieniu Biura Obrońcy Publicznego.

Podejrzany ma ponownie stawić się przed sądem w czwartek. Wierni, którzy przyszli do sali modlitewnej w niedzielę, 1 listopada, znaleźli rozbite posągi i uszkodzone wizerunki. Na ołtarzu pozostawiono także notatkę w języku angielskim z prośbą o wybaczenie.

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Reakcja społeczności maronickiej

Diecezja Hajfy Kościoła maronickiego potępiła incydent, podkreślając, że narusza on świętość miejsca kultu oraz prawo wiernych do swobodnego, bezpiecznego i godnego praktykowania religii. Przedstawiciele Kościoła wezwali władze do zbadania sprawy, ustalenia odpowiedzialnych oraz podjęcia działań w celu ochrony obiektu przed podobnymi przypadkami.

Sala modlitewna znajduje się na terenie miejskim obok parku miejskiego i jest wykorzystywana przez libańską społeczność maronicką do modlitw i ceremonii religijnych. Społeczność liczy około 1100 osób: na niedzielne nabożeństwa przychodzi kilkadziesiąt osób, a podczas świąt religijnych gromadzą się setki.

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