Магистратский суд Крайот в Израиле на три дня продлил содержание под стражей подозреваемого, идентифицированного как Керен, по делу о вандализме в маронитском христианском молитвенном зале в Нагарии. Судья Орит Кантор заявила, что на данном этапе имеются обоснованные основания подозревать мужчину в совершении вменяемых ему правонарушений, а само подозрение является сильным, сообщает Jerusalem Post.

Возможный мотив религиозной ненависти

По оценке судьи, правонарушения могли быть мотивированы религиозной ненавистью, что повышает их тяжесть и уровень опасности. Решение о продлении содержания под стражей приняли с согласия представителя полиции Нагарии и адвоката Ирены Лурии, которая представляет Керена от имени Офиса общественного защитника.

Подозреваемый должен вновь предстать перед судом в четверг. Верующие, пришедшие в молитвенный зал в воскресенье, 1 ноября, обнаружили разбитые статуи и поврежденные изображения. На алтаре также оставили записку на английском языке с просьбой о прощении.

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Реакция маронитской общины

Хайфская епархия Маронитской церкви осудила инцидент, подчеркнув, что он нарушает святость места богослужения и право верующих свободно, безопасно и достойно исповедовать религию. Представители церкви призвали власти расследовать дело, установить виновных и принять меры для защиты объекта от подобных случаев.

Молитвенный зал расположен на муниципальной территории рядом с городским парком и используется ливанской маронитской общиной для молитв и религиозных церемоний. Община насчитывает около 1100 человек: на воскресные богослужения приходят несколько десятков людей, а на религиозные праздники собираются сотни.

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