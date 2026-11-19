Netflix, Amazon, YouTube и Fox, по данным осведомленных источников, планируют подать заявки на приобретение американских медиаправ на мужской чемпионат мира по футболу 2030 года. Disney решила не участвовать в тендере. Об этом сообщает CNBC.

Срок подачи предложений истекает 19 ноября. ФИФА предпочла бы продать одному покупателю права на англоязычные и испаноязычные трансляции турнира. Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Компании также могут подавать предложения по правам на турнир 2034 года, который примет Саудовская Аравия.

Стоимость прав может превысить 1,5 млрд долларов

Ранее CNBC сообщал, что медиаменеджеры оценивали победную ставку примерно в 1,5 млрд долларов или выше. Окончательная сумма будет зависеть, в частности, от того, получит ли победитель права сразу на два чемпионата мира — 2030 и 2034 годов.

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ФИФА готова рассмотреть совместную заявку традиционного телеканала и стриминговой платформы, при которой права будут распределены между партнерами. В то же время организация не будет требовать от стримингового сервиса передавать права на бесплатный показ матчей другому вещателю. Такое решение останется за владельцем прав.

Disney, Skydance и Apple не будут участвовать

По информации источников, ESPN анализировал возможность совместной заявки, однако его расчеты не позволили предложить 1,5 млрд долларов или больше. Компании также необходимо учитывать будущие переговоры по правам на Национальную хоккейную лигу, Главную лигу бейсбола, английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

Действующими владельцами прав являются Fox и испаноязычный телеканал Telemundo, входящий в NBCUniversal. NBCUniversal еще не приняла решения об участии в торгах. Skydance и Apple, по данным CNBC, заявки подавать не будут. Представитель ФИФА отказался от комментариев, сославшись на конфиденциальность тендера. Руководители организации планируют на следующей неделе приехать в США для встреч с претендентами и должны выбрать победителя до конца года.

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