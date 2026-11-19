据知情人士透露，Netflix、亚马逊、YouTube和福克斯计划提交竞标，以获得2030年男足世界杯在美国的媒体转播权。迪士尼决定不参加此次招标。CNBC报道称。

提交报价的截止日期为11月19日。国际足联更倾向于将赛事英语和西班牙语转播权出售给同一买家。2030年世界杯将在西班牙、葡萄牙和摩洛哥举行。各公司还可以就2034年赛事的转播权提交报价，该届赛事将由沙特阿拉伯主办。

转播权价值可能超过15亿美元

CNBC此前报道称，媒体管理人士估计，中标报价约为15亿美元或更高。最终金额尤其将取决于中标者是否会同时获得2030年和2034年两届世界杯的转播权。

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国际足联准备考虑传统电视频道与流媒体平台联合提交的报价，在这种情况下，转播权将在合作伙伴之间分配。同时，该组织不会要求流媒体服务将比赛的免费播出权转让给另一家播出机构。这一决定将由转播权持有者作出。

迪士尼、Skydance和苹果将不参与

据消息人士称，ESPN曾分析联合竞标的可能性，但其测算无法使其提出15亿美元或更高的报价。该公司还需要考虑未来关于国家冰球联盟、美国职棒大联盟、英格兰足球超级联赛和欧冠联赛转播权的谈判。

目前的转播权持有者是福克斯和西班牙语频道Telemundo，后者隶属于NBCUniversal。NBCUniversal尚未决定是否参与竞标。据CNBC报道，Skydance和苹果不会提交报价。国际足联的一名代表以招标保密为由拒绝置评。该组织的管理人员计划于下周前往美国与竞标方会面，并须在年底前选出中标者。

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