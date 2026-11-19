Netflix, Amazon, YouTube і Fox, за даними обізнаних джерел, планують подати заявки на придбання американських медіаправ на чоловічий чемпіонат світу з футболу 2030 року. Disney вирішила не брати участі в тендері. Про це повідомляє CNBC.

Кінцевий термін подання пропозицій спливає 19 листопада. ФІФА воліла б продати одному покупцеві права на англомовні та іспаномовні трансляції турніру. Чемпіонат світу 2030 року відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко. Компанії також можуть подавати пропозиції щодо прав на турнір 2034 року, який прийматиме Саудівська Аравія.

Вартість прав може перевищити 1,5 млрд доларів

Раніше CNBC повідомляв, що медіаменеджери оцінювали переможну ставку приблизно у 1,5 млрд доларів або вище. Остаточна сума залежатиме, зокрема, від того, чи отримає переможець права одразу на два чемпіонати світу — 2030 та 2034 років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

ФІФА готова розглянути спільну заявку традиційного телеканалу та стримінгової платформи, за якої права будуть розподілені між партнерами. Водночас організація не вимагатиме від стримінгового сервісу передавати права на безкоштовний показ матчів іншому мовнику. Таке рішення залишатиметься за власником прав.

Disney, Skydance та Apple не братимуть участі

За інформацією джерел, ESPN аналізував можливість спільної заявки, однак його розрахунки не дали змоги запропонувати 1,5 млрд доларів або більше. Компанії також потрібно враховувати майбутні переговори щодо прав на Національну хокейну лігу, Головну лігу бейсболу, англійську Прем’єр-лігу та Лігу чемпіонів.

Чинними власниками прав є Fox та іспаномовний телеканал Telemundo, що входить до NBCUniversal. NBCUniversal ще не ухвалила рішення щодо участі в торгах. Skydance та Apple, за даними CNBC, заявок не подаватимуть. Представник ФІФА відмовився від коментарів, пославшись на конфіденційність тендеру. Керівники організації планують наступного тижня приїхати до США для зустрічей із претендентами та мають обрати переможця до кінця року.

Читай нас у