Netflix, Amazon, YouTube i Fox, według poinformowanych źródeł, planują złożyć oferty na zakup amerykańskich praw medialnych do męskich mistrzostw świata w piłce nożnej w 2030 roku. Disney zdecydował się nie uczestniczyć w przetargu. Informuje o tym CNBC.

Termin składania ofert upływa 19 listopada. FIFA wolałaby sprzedać jednemu nabywcy prawa do anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych transmisji turnieju. Mistrzostwa świata w 2030 roku odbędą się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Firmy mogą również składać oferty dotyczące praw do turnieju w 2034 roku, którego gospodarzem będzie Arabia Saudyjska.

Wartość praw może przekroczyć 1,5 mld dolarów

CNBC wcześniej informowało, że menedżerowie mediów oceniali zwycięską ofertę na około 1,5 mld dolarów lub więcej. Ostateczna kwota będzie zależeć między innymi od tego, czy zwycięzca otrzyma prawa od razu do dwóch mistrzostw świata — w 2030 i 2034 roku.

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FIFA jest gotowa rozważyć wspólną ofertę tradycyjnego kanału telewizyjnego i platformy streamingowej, w ramach której prawa zostaną podzielone między partnerów. Jednocześnie organizacja nie będzie wymagać od serwisu streamingowego przekazania praw do bezpłatnego pokazywania meczów innemu nadawcy. Decyzja w tej sprawie pozostanie po stronie właściciela praw.

Disney, Skydance i Apple nie wezmą udziału

Według źródeł ESPN analizował możliwość wspólnej oferty, jednak jego wyliczenia nie pozwoliły zaproponować 1,5 mld dolarów lub więcej. Firma musi także uwzględnić przyszłe negocjacje dotyczące praw do National Hockey League, Major League Baseball, angielskiej Premier League i Ligi Mistrzów.

Obecnymi właścicielami praw są Fox oraz hiszpańskojęzyczny kanał Telemundo, należący do NBCUniversal. NBCUniversal nie podjęło jeszcze decyzji o udziale w licytacji. Skydance i Apple, według CNBC, nie złożą ofert. Przedstawiciel FIFA odmówił komentarza, powołując się na poufność przetargu. Kierownictwo organizacji planuje w przyszłym tygodniu przyjechać do USA na spotkania z oferentami i ma wybrać zwycięzcę do końca roku.

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