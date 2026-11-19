Астрономы, работающие с данными обсерватории Веры Рубин, обнаружили два ранее неизвестных троянских астероида, движущихся вокруг Солнца по той же орбите, что и Нептун, но позади планеты. Это первые новые объекты такого типа, обнаруженные за 15 лет, сообщает Live Science.

Астероиды возле точки L5

Новые объекты относятся к группе троянских астероидов Нептуна возле точки Лагранжа L5. Такие ледяные и каменистые тела не вращаются вокруг планеты: они движутся вокруг Солнца тем же путём, что и планета. В точках L4 и L5, примерно на 60 градусов впереди и позади планеты, гравитационное воздействие Солнца и планеты удерживает астероиды возле стабильных положений.

До этого астрономы наблюдали 28 троянских астероидов Нептуна, и лишь два из них были долговременными членами группы L5. Обнаруживать такие тела сложно из-за их слабой яркости. Кроме того, почти 15 лет этот участок неба для земных наблюдателей накладывался на центральную часть Млечного Пути, где яркий фон звёзд мешал разглядеть небольшие астероиды.

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Стабильность орбит

С 2025 года видимое положение группы L5 начало медленно удаляться от плоскости Млечного Пути, что облегчило наблюдения. Обсерватория Рубин с широким полем зрения зафиксировала объекты во время трёхмесячного тестового обзора в середине 2025 года.

Компьютерное моделирование показало, что два подтверждённых астероида будут двигаться позади Нептуна в течение миллиарда лет. По выводу исследователей, их траектории могли быть стабильными несколько миллиардов лет, то есть ещё с ранних этапов формирования Солнечной системы. В данных также нашли третий объект, однако его стабильная орбита подтвердилась лишь в части симуляций, поэтому его классифицировали как кандидата в троянские астероиды.

Орбиты двух подтверждённых тел имеют большой наклон, как и у ранее известных объектов группы L5. Это может свидетельствовать о том, что Нептун захватил их, когда астероиды пролетали мимо планеты. Исследователи ожидают, что 10-летний обзор неба обсерватории Рубин поможет найти больше троянских астероидов Нептуна.

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