Астрономи, які працюють із даними обсерваторії Віри Рубін, виявили два раніше невідомі троянські астероїди, що рухаються навколо Сонця тією самою орбітою, що й Нептун, але позаду планети. Це перші нові об’єкти такого типу, виявлені за 15 років, повідомляє Live Science.

Астероїди біля точки L5

Нові об’єкти належать до групи троянських астероїдів Нептуна біля точки Лагранжа L5. Такі крижані й кам’янисті тіла не обертаються навколо планети: вони рухаються навколо Сонця тим самим шляхом, що й планета. У точках L4 і L5, приблизно на 60 градусів попереду та позаду планети, гравітаційний вплив Сонця й планети утримує астероїди поблизу стабільних положень.

До цього астрономи спостерігали 28 троянських астероїдів Нептуна, і лише два з них були довготривалими членами групи L5. Виявляти такі тіла складно через їхню слабку яскравість. Крім того, майже 15 років ця ділянка неба накладалася для земних спостерігачів на центральну частину Чумацького Шляху, де яскраве тло зірок заважало розгледіти невеликі астероїди.

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Стабільність орбіт

З 2025 року видиме положення групи L5 почало повільно віддалятися від площини Чумацького Шляху, що полегшило спостереження. Обсерваторія Рубін із широким полем зору зафіксувала об’єкти під час тримісячного тестового огляду в середині 2025 року.

Комп’ютерне моделювання показало, що два підтверджені астероїди рухатимуться позаду Нептуна протягом мільярда років. Їхні траєкторії, за висновком дослідників, могли бути стабільними кілька мільярдів років, тобто ще з ранніх етапів формування Сонячної системи. У даних також знайшли третій об’єкт, однак його стабільна орбіта підтвердилася лише в частині симуляцій, тому його класифікували як кандидата в троянські астероїди.

Орбіти двох підтверджених тіл мають великий нахил, як і в раніше відомих об’єктів групи L5. Це може свідчити, що Нептун захопив їх, коли астероїди пролітали повз планету. Дослідники очікують, що десятирічний огляд неба обсерваторії Рубін допоможе знайти більше троянських астероїдів Нептуна.

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