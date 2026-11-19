Astronomowie pracujący z danymi z Obserwatorium Very Rubin odkryli dwie wcześniej nieznane asteroidy trojańskie, które poruszają się wokół Słońca po tej samej orbicie co Neptun, ale za planetą. Są to pierwsze nowe obiekty tego typu odkryte od 15 lat, podaje Live Science.

Asteroidy w pobliżu punktu L5

Nowe obiekty należą do grupy asteroid trojańskich Neptuna w pobliżu punktu Lagrange'a L5. Takie lodowe i skaliste ciała nie krążą wokół planety: poruszają się wokół Słońca tą samą drogą co planeta. W punktach L4 i L5, około 60 stopni przed planetą i za nią, grawitacyjne oddziaływanie Słońca i planety utrzymuje asteroidy w pobliżu stabilnych położeń.

Wcześniej astronomowie obserwowali 28 asteroid trojańskich Neptuna, a tylko dwie z nich były długotrwałymi członkami grupy L5. Wykrywanie takich ciał jest trudne ze względu na ich słabą jasność. Ponadto przez prawie 15 lat ten obszar nieba nakładał się dla obserwatorów z Ziemi na centralną część Drogi Mlecznej, gdzie jasne tło gwiazd utrudniało dostrzeżenie małych asteroid.

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Stabilność orbit

Od 2025 roku widoczne położenie grupy L5 zaczęło powoli oddalać się od płaszczyzny Drogi Mlecznej, co ułatwiło obserwacje. Obserwatorium Rubin, dzięki szerokiemu polu widzenia, zarejestrowało obiekty podczas trzymiesięcznego testowego przeglądu w połowie 2025 roku.

Modelowanie komputerowe wykazało, że dwie potwierdzone asteroidy będą poruszać się za Neptunem przez miliard lat. Zdaniem badaczy ich trajektorie mogły być stabilne przez kilka miliardów lat, czyli od wczesnych etapów formowania się Układu Słonecznego. W danych znaleziono także trzeci obiekt, jednak jego stabilna orbita została potwierdzona tylko w części symulacji, dlatego sklasyfikowano go jako kandydata na asteroidę trojańską.

Orbity dwóch potwierdzonych ciał mają duże nachylenie, podobnie jak wcześniej znane obiekty z grupy L5. Może to wskazywać, że Neptun przechwycił je, gdy asteroidy przelatywały obok planety. Badacze oczekują, że 10-letni przegląd nieba prowadzony przez Obserwatorium Rubin pomoże znaleźć więcej asteroid trojańskich Neptuna.

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