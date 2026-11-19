使用维拉·鲁宾天文台数据的天文学家发现了两颗此前未知的特洛伊小行星，它们与海王星沿同一轨道绕太阳运行，但位于海王星后方。据Live Science报道，这是15年来首次发现此类新天体。

L5点附近的小行星

这些新天体属于位于L5拉格朗日点附近的海王星特洛伊小行星群。这类冰质和岩石天体并不绕行星运行：它们与行星沿同一路径绕太阳运行。在行星前方和后方约60度的L4和L5点，太阳和行星的引力作用使小行星保持在稳定位置附近。

此前，天文学家观测到28颗海王星特洛伊小行星，其中只有两颗是L5群的长期成员。由于亮度极低，发现这类天体十分困难。此外，近15年来，对地球观测者而言，这片天空区域与银河系中心部分重叠，明亮的恒星背景妨碍了对小型小行星的辨认。

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轨道稳定性

自2025年起，L5群的可见位置开始缓慢远离银河系平面，使观测变得更加容易。鲁宾天文台凭借其宽广视场，在2025年年中的一次为期三个月的测试巡天中记录到了这些天体。

计算机模拟显示，两颗已确认的小行星将在海王星后方运行10亿年。研究人员认为，它们的轨迹可能已稳定了数十亿年，也就是说，自太阳系形成的早期阶段便是如此。数据中还发现了第三个天体，但其稳定轨道仅在部分模拟中得到确认，因此被归类为特洛伊小行星候选天体。

两颗已确认天体的轨道倾角很大，与此前已知的L5群天体相同。这可能表明，海王星是在这些小行星掠过该行星时将其捕获的。研究人员预计，鲁宾天文台为期10年的巡天将有助于发现更多海王星特洛伊小行星。

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