В Массачусетсе анализ более 85 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2 показал, что студенты университетов стабильно первыми начинали распространять новые генетические варианты вируса. Самый высокий уровень передачи COVID-19 в 2021–2023 годах также зафиксировали среди школьников в возрасте 15–18 лет и жителей учреждений по уходу за пожилыми людьми.

Данные тестирований в Массачусетсе

Как сообщает Nature, исследователи объединили геномные данные с эпидемиологической информацией о людях с COVID-19, в частности об их возрасте и вакцинации. Они использовали результаты тестов, собранные в Массачусетсе с ноября 2021 года по январь 2023 года. Геномное секвенирование позволило отследить распространение вариантов SARS-CoV-2, появлявшихся в этот период.

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Риски для работников

В то же время работники школ, университетов и учреждений по уходу за пожилыми людьми имели примерно такой же риск заразиться COVID-19, как и люди в сообществах вокруг этих учреждений. Авторы анализа также установили, что бустерные прививки снижали передачу SARS-CoV-2, в том числе варианта Omicron BA.1, который начал циркулировать в Массачусетсе в конце 2021 года.

Результаты исследования опубликовали 19 ноября 2026 года в журнале Cell. Эпидемиолог Билл Ханейдж из Гарвардской школы общественного здравоохранения назвал масштаб работы впечатляющим примером возможностей популяционной геномики.

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