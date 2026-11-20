Международная группа ученых пересмотрела данные о Ребенке из Таунга — окаменелых останках детеныша гоминина, найденных в ЮАР в 1924 году. Исследование установило, что возраст останков составляет от 2,96 до 3,03 млн лет, а несколько взрослых окаменелостей, традиционно относившихся к виду Australopithecus africanus, имели другие особенности развития. Об этом сообщает ScienceDaily.

Различия в развитии

Исследователи сравнили строение зубов, а также особенности развития мозга и зубной системы Ребенка из Таунга с другими ранними родственниками человека. Наиболее заметными оказались различия в развитии мозга. Ученые предполагают, что окаменелости из Стеркфонтейна, которые ранее объединяли в один вид, могут представлять несколько различных видов гомининов, живших в регионе одновременно или в разные периоды.

Ребенок из Таунга является типовым образцом, по которому в науке определили вид Australopithecus africanus. В то же время четкие критерии для отнесения к этому виду найденных позднее останков не были установлены. Как отмечается в исследовании, именно поэтому Ребенок из Таунга остается единственной окаменелостью, которую с уверенностью идентифицируют как Australopithecus africanus.

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Влияние древнего климата

Авторы работы связывают возможное разнообразие гомининов на юге Африки с изменениями окружающей среды. На протяжении миллионов лет в регионе чередовались более влажные и более засушливые климатические периоды, что меняло доступные для популяций места обитания. По мнению исследователей, это могло изолировать одни группы, а затем вновь приводить их к контакту.

Образцы ископаемой пыльцы также свидетельствуют, что окрестности Таунга около 3 млн лет назад были значительно более влажными и лесистыми, чем сейчас. Ученые обнаружили следы древесных видов, которые сейчас встречаются в сотнях километров к северо-востоку от этой местности.

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