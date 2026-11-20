一个国际科学家团队重新审视了有关汤恩幼童的数据——这是一具于1924年在南非发现的幼年古人类化石遗骸。研究确定，这些遗骸的年代为296万至303万年前，而数具传统上被归为南方古猿非洲种（Australopithecus africanus）的成年化石具有不同的发育特征。ScienceDaily对此进行了报道。

发育差异

研究人员将汤恩幼童的牙齿结构，以及大脑和牙齿系统的发育特征，与其他早期人类近亲进行了比较。最显著的差异出现在大脑发育方面。科学家认为，来自斯特克方丹的化石此前被归为同一个物种，但它们可能代表了数个不同的古人类物种，这些物种曾同时或在不同时期生活在该地区。

汤恩幼童是科学界据以界定南方古猿非洲种的模式标本。与此同时，对于将后来发现的遗骸归入该物种，并未制定明确标准。正如研究指出的那样，因此汤恩幼童仍是唯一能够被确定识别为南方古猿非洲种的化石。

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古代气候的影响

该研究的作者将南部非洲古人类可能存在的多样性与环境变化联系起来。在数百万年间，该地区较湿润和较干旱的气候时期交替出现，改变了种群可利用的栖息地。研究人员认为，这可能使一些群体彼此隔离，随后又使它们重新接触。

化石花粉样本也表明，约300万年前，汤恩周边地区比现在湿润得多，森林也更茂密。科学家发现了树木物种的痕迹，而这些物种如今分布在距该地区东北方向数百公里处。

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