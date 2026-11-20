Międzynarodowa grupa naukowców ponownie przeanalizowała dane dotyczące Dziecka z Taung — skamieniałych szczątków młodego hominina znalezionych w RPA w 1924 roku. Badanie wykazało, że szczątki mają od 2,96 do 3,03 mln lat, a kilka dorosłych skamieniałości tradycyjnie zaliczanych do gatunku Australopithecus africanus miało inne cechy rozwojowe. Informuje o tym ScienceDaily.

Różnice w rozwoju

Badacze porównali budowę zębów, a także cechy rozwoju mózgu i uzębienia Dziecka z Taung z innymi wczesnymi krewnymi człowieka. Najbardziej zauważalne różnice dotyczyły rozwoju mózgu. Naukowcy przypuszczają, że skamieniałości ze Sterkfontein, wcześniej łączone w jeden gatunek, mogą reprezentować kilka różnych gatunków homininów, które żyły w regionie jednocześnie lub w różnych okresach.

Dziecko z Taung jest okazem typowym, na podstawie którego w nauce określono gatunek Australopithecus africanus. Jednocześnie nie ustalono jasnych kryteriów zaliczania do tego gatunku szczątków odkrytych później. Jak wskazano w badaniu, właśnie dlatego Dziecko z Taung pozostaje jedyną skamieniałością z pewnością zidentyfikowaną jako Australopithecus africanus.

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Wpływ dawnego klimatu

Autorzy pracy wiążą możliwą różnorodność homininów w południowej Afryce ze zmianami środowiska. Przez miliony lat w regionie następowały po sobie bardziej wilgotne i bardziej suche okresy klimatyczne, co zmieniało siedliska dostępne dla populacji. Zdaniem badaczy mogło to izolować jedne grupy, a następnie ponownie doprowadzać je do kontaktu.

Próbki kopalnego pyłku również wskazują, że okolice Taung około 3 mln lat temu były znacznie bardziej wilgotne i zalesione niż obecnie. Naukowcy znaleźli ślady gatunków drzew, które obecnie występują setki kilometrów na północny wschód od tej miejscowości.

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