W Massachusetts analiza ponad 85 tysięcy sekwencji genomowych SARS-CoV-2 wykazała, że studenci uniwersytetów konsekwentnie jako pierwsi zaczynali rozprzestrzeniać nowe warianty genetyczne wirusa. Najwyższy poziom transmisji COVID-19 w latach 2021–2023 odnotowano również wśród uczniów w wieku 15–18 lat oraz mieszkańców placówek opieki nad osobami starszymi.

Dane z testów w Massachusetts

Jak informuje Nature, badacze połączyli dane genomowe z informacjami epidemiologicznymi o osobach z COVID-19, w tym o ich wieku i szczepieniach. Wykorzystali wyniki testów zebrane w Massachusetts od listopada 2021 roku do stycznia 2023 roku. Sekwencjonowanie genomu umożliwiło śledzenie rozprzestrzeniania się wariantów SARS-CoV-2, które pojawiały się w tym okresie.

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Ryzyko dla pracowników

Jednocześnie pracownicy szkół, uniwersytetów i placówek opieki nad osobami starszymi mieli w przybliżeniu takie samo ryzyko zakażenia COVID-19 jak ludzie w społecznościach wokół tych instytucji. Autorzy analizy ustalili również, że szczepienia przypominające zmniejszały transmisję SARS-CoV-2, w tym wariantu Omicron BA.1, który zaczął krążyć w Massachusetts pod koniec 2021 roku.

Wyniki badania opublikowano 19 listopada 2026 roku w czasopiśmie Cell. Epidemiolog Bill Hanage z Harvard School of Public Health nazwał skalę tej pracy imponującym przykładem możliwości genomiki populacyjnej.

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