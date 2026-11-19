在马萨诸塞州，对超过8.5万条SARS-CoV-2基因组序列的分析显示，大学生持续最先开始传播该病毒的新遗传变异株。2021年至2023年期间，15至18岁的中学生以及老年人护理机构的住民中也记录到了最高水平的COVID-19传播。

马萨诸塞州的检测数据

据《自然》报道，研究人员将基因组数据与COVID-19患者的流行病学信息结合起来，其中包括其年龄和疫苗接种情况。他们使用了2021年11月至2023年1月在马萨诸塞州收集的检测结果。基因组测序使追踪在这一时期出现的SARS-CoV-2变异株传播成为可能。

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工作人员面临的风险

与此同时，学校、大学和老年人护理机构的工作人员感染COVID-19的风险与这些机构周边社区居民的风险大致相同。分析作者还发现，加强针接种降低了SARS-CoV-2的传播，包括Omicron BA.1变异株；该变异株于2021年底开始在马萨诸塞州传播。

研究结果于2026年11月19日发表在《细胞》杂志上。哈佛公共卫生学院流行病学家比尔·哈内奇称，这项工作的规模是群体基因组学能力的一个令人印象深刻的例子。

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