犹他大学的一个团队提出了一种在约110°C下分解全氟和多氟烷基物质（PFAS）的方法。这些化合物因能够在环境中长期存留而被称为“永久化学物质”。据ScienceAlert报道，这一新方法旨在比通常破坏其化学键所需条件温和得多的环境下，完全分解PFAS。

破坏碳氟键

该方法基于脱氟，即破坏碳原子和氟原子之间强键的过程；正是这些强键赋予PFAS极高的稳定性。为此，研究人员使用了具有反应活性的化合物——亲核试剂。化学键断裂后，会形成更容易进一步处理的碳和氟化合物。

通常，PFAS的完全分解需要极高温度和大量能源投入，或专门的复杂装置。在新实验中，该过程在露天进行。对于部分化合物，温度提高至150°C，但这仍显著低于对此类物质进行热分解的典型条件。

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对多种PFAS进行测试

在测试中，该方法对几种常见PFAS显示出效果，其中包括三氟乙酸（TFA）。其他净化方法往往无法完全去除这种稳定化合物。该方法还在工业塑料和一些新一代PFAS上进行了测试。

科学家指出，这项技术仍需整合到实际净化系统中，并评估其在实际条件下的有效性。需要进一步研究的问题包括试剂用量、能源成本，以及溶剂的回收和重复利用。该方法目前尚不能对所有PFAS起作用，其对稀释天然水体的适用性也仍有待验证。

PFAS用于生产防水服装、不粘锅具和灭火泡沫。由于长期使用，这些物质可在饮用水、地下水和雨水中检测到。该研究发表在《Communications Chemistry》期刊上。

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