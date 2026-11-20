Команда Университета Юты предложила метод разрушения пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) при температуре около 110°C. Эти соединения называют «вечными химикатами» из-за их способности длительное время сохраняться в окружающей среде. Как сообщает ScienceAlert, новый подход направлен на полное разложение PFAS в значительно более мягких условиях, чем те, которые обычно необходимы для разрушения их химических связей.

Разрушение связей углерода и фтора

Метод основан на дефторировании — процессе, который разрушает прочные связи между атомами углерода и фтора, обеспечивающие PFAS исключительную устойчивость. Для этого исследователи применили реакционноспособные химические соединения — нуклеофилы. После расщепления связей образуются соединения углерода и фтора, с которыми легче работать дальше.

Обычно полное разложение PFAS требует очень высоких температур и значительных энергозатрат либо специальных сложных установок. В новых экспериментах процесс происходил на открытом воздухе. Для части соединений температуру повышали до 150°C, однако это все равно существенно ниже типичных условий термического разрушения таких веществ.

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Проверка на нескольких типах PFAS

В испытаниях метод оказался эффективным для нескольких распространенных PFAS, в частности для трифторуксусной кислоты (TFA). Другие методы очистки часто не устраняют это устойчивое соединение полностью. Подход также протестировали на промышленных пластиках и некоторых PFAS нового поколения.

Ученые отмечают, что технологию еще необходимо интегрировать в реальную систему очистки и оценить ее эффективность в практических условиях. Среди вопросов, требующих дальнейшего изучения, — количество реагентов, энергетические затраты, восстановление и повторное использование растворителей. Метод пока не работает против всех PFAS, а его применимость для разбавленных природных вод еще предстоит проверить.

PFAS применяются в производстве водоотталкивающей одежды, посуды с антипригарным покрытием и противопожарных пен. Из-за длительного использования эти вещества обнаруживают в питьевой воде, подземных водах и дождевой воде. Исследование опубликовано в журнале Communications Chemistry.

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