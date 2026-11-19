У Массачусетсі аналіз понад 85 тисяч геномних послідовностей SARS-CoV-2 засвідчив, що студенти університетів стабільно першими починали поширювати нові генетичні варіанти вірусу. Найвищий рівень передачі COVID-19 у 2021–2023 роках також зафіксували серед школярів віком 15–18 років і мешканців закладів догляду за літніми людьми.

Дані тестувань у Массачусетсі

Як повідомляє Nature, дослідники поєднали геномні дані з епідеміологічною інформацією про людей із COVID-19, зокрема їхній вік та вакцинацію. Вони використали результати тестів, зібрані в Массачусетсі від листопада 2021 року до січня 2023 року. Геномне секвенування дало змогу відстежити поширення варіантів SARS-CoV-2, що з'являлися в цей період.

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Ризики для працівників

Водночас працівники шкіл, університетів і закладів догляду за літніми людьми мали приблизно такий самий ризик інфікуватися COVID-19, як і люди в громадах навколо цих установ. Автори аналізу також встановили, що бустерні щеплення зменшували передачу SARS-CoV-2, зокрема й варіанта Omicron BA.1, який почав циркулювати в Массачусетсі наприкінці 2021 року.

Результати дослідження опублікували 19 листопада 2026 року в журналі Cell. Епідеміолог Білл Ханейдж із Гарвардської школи громадського здоров'я назвав масштаб роботи вражаючим прикладом можливостей популяційної геноміки.

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