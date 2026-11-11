11 listopada w Hiszpanii odbył się ogólnokrajowy strajk przeciwko kryzysowi dostępności mieszkań, w którym, według szacunków związków zawodowych, uczestniczyło około 4 milionów pracowników. Był to pierwszy strajk generalny w kraju od 2012 roku. Akcję poparły dwa największe związki zawodowe — UGT i CCOO — a także stowarzyszenia najemców sprzeciwiające się rosnącym czynszom i eksmisjom, informuje Channel NewsAsia.

Zamknięte sklepy i transport

W Madrycie protestujący pikietowali ulicę handlową Gran Vía, gdzie szereg sklepów, w tym Primark, H&M i Pull & Bear, opuściło rolety. W Barcelonie wiele sklepów również było zamkniętych lub zabitych deskami z obawy przed zamieszkami.

Najwyższą aktywność uczestników odnotowano w regionach nadmorskich, gdzie problem mieszkaniowy jest bardziej dotkliwy. Według UGT i CCOO udział w portach i przemyśle motoryzacyjnym sięgnął 90%. Związki zawodowe poinformowały o całkowitym wstrzymaniu pracy, w tym w zakładach Volkswagena w Nawarrze i SEAT-a w Barcelonie.

Operator hiszpańskiej sieci elektroenergetycznej Red Eléctrica odnotował spadek zużycia energii elektrycznej o 15,5% między 10:00 a 11:00. W godzinach szczytu liczba pasażerów metra w Madrycie była o 42% niższa niż tydzień wcześniej, a metro w Barcelonie poinformowało, że poza godzinami szczytu pociągi nie będą kursować.

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Niedobór mieszkań i działania policji

Bank centralny Hiszpanii szacuje niedobór mieszkań na około 750 tysięcy lokali i prognozuje, że do 2028 roku przekroczy on 1 milion. Według Hiszpańskiej Rady Młodzieży średni czynsz wynosi 1176 euro miesięcznie — to około 98,7% średniego miesięcznego wynagrodzenia młodej osoby.

Do południa policja poinformowała o 40 zatrzymaniach w związku z 476 incydentami związanymi ze strajkiem. Obejmowały one blokady biur i stref przemysłowych, a także płonące kontenery na śmieci. Związki zawodowe oświadczyły, że zamierzają złożyć zawiadomienie o przestępstwie w związku z, ich zdaniem, nieproporcjonalnymi działaniami policji z użyciem gazu łzawiącego i pałek. Według ich danych rannych zostało 20 protestujących.

Strajk odbył się niespełna trzy tygodnie przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi na 29 listopada.

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