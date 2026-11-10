W Niemczech Federalny Urząd Ochrony Konstytucji ostrzegł kierowników w polityce i biznesie przed ryzykiem tzw. pułapek miodowych, które zagraniczne służby wywiadowcze mogą wykorzystywać do szpiegostwa. Chodzi o nawiązywanie osobistych relacji z potencjalnymi celami, aby tworzyć sytuacje mogące je skompromitować.

Jak podaje Der Spiegel, urząd oświadczył, że osoby do takich operacji są systematycznie wybierane i analizowane. Następnie mogą być poddawane presji lub nakłaniane do świadomej albo nieświadomej współpracy.

Sprawa wokół Nvidii

Powodem ostrzeżenia były informacje o pozamałżeńskim związku szefa Nvidii Jensena Huanga z przedsiębiorczynią. Według doniesień medialnych amerykańskie władze uważają, że może ona mieć powiązania z chińskim wywiadem. Chiny odrzucają oskarżenia, że mogły skierować przeciwko Huangowi prawdopodobną agentkę.

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Przewodniczący parlamentarnej komisji Bundestagu ds. kontroli służb specjalnych Mark Henrichmann powiedział Handelsblatt, że chińskie służby wywiadowcze mogą próbować nawiązywać kontakty z kierownictwem niemieckich firm. Jak stwierdził, niemieckie przedsiębiorstwa i instytucje badawcze pracujące nad kluczowymi technologiami są atrakcyjnymi celami dla zagranicznych wywiadów.

Ryzyka dla średniego biznesu

Prezydent służby ochrony konstytucji Turyngii Stephan Kramer uważa za bardzo prawdopodobne, że chińskie służby specjalne interesują się także niemieckimi topmenedżerami i ich osobistym otoczeniem. Podkreślił, że obiektem działań wywiadowczych mogą być nie tylko dane korporacyjne, lecz także osoby stojące na czele firm.

Według Kramera zagrożenie nie dotyczy wyłącznie dużych korporacji z indeksu giełdowego DAX. Szczególnie atrakcyjnymi celami mogą być innowacyjne średnie firmy, często światowi liderzy w wąskich niszach technologicznych. Doradził zachować czujność, jeśli nowi znajomi zbyt szybko próbują nawiązać relacje oparte na zaufaniu, wykazują nadmierne osobiste zainteresowanie, obiecują nietypowe korzyści biznesowe lub wielokrotnie pytają o informacje wykraczające poza cel kontaktu biznesowego.

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