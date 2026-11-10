В Германии Федеральное ведомство по охране конституции предупредило руководителей в политике и бизнесе о рисках так называемых медовых ловушек, которые иностранные разведки могут использовать для шпионажа. Речь идет об установлении личных отношений с потенциальными целями, чтобы создать ситуации, способные их скомпрометировать.

Как сообщает Der Spiegel, в ведомстве заявили, что людей для таких операций систематически отбирают и изучают. В дальнейшем на них могут оказывать давление или склонять к сознательному либо неосознанному сотрудничеству.

Дело вокруг Nvidia

Поводом для предупреждения стала информация о внебрачной связи руководителя Nvidia Дженсена Хуанга с предпринимательницей. По сообщениям СМИ, американские органы власти считают, что она может иметь связи с китайской разведкой. Китай отвергает обвинения в том, что мог направить против Хуанга предполагаемую агентку.

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Председатель парламентского комитета Бундестага по контролю за спецслужбами Марк Хенрихманн заявил Handelsblatt, что китайские разведывательные службы могут пытаться налаживать контакты с руководством немецких компаний. По его словам, немецкие предприятия и исследовательские учреждения, работающие в ключевых технологиях, являются привлекательными целями для иностранных разведок.

Риски для среднего бизнеса

Президент службы защиты конституции Тюрингии Штефан Крамер считает весьма вероятным, что китайские спецслужбы также интересуются немецкими топ-менеджерами и их личным окружением. Он подчеркнул, что объектом разведки могут быть не только корпоративные данные, но и люди, возглавляющие компании.

По словам Крамера, угроза касается не только крупных корпораций из фондового индекса DAX. Особенно привлекательными целями могут быть инновационные средние компании, часто мировые лидеры в узких технологических нишах. Он посоветовал насторожиться, если новые знакомые слишком быстро пытаются установить доверительные отношения, проявляют чрезмерный личный интерес, обещают необычные деловые преимущества или неоднократно запрашивают сведения за пределами цели делового контакта.

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