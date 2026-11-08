在多米尼加共和国，前圣地亚哥市长阿韦尔·马丁内斯批评政府承诺的改革，称其已经过时，是“一场重大的选举骗局”。这名政治人士正寻求获得反对党多米尼加解放党（PLD）提名，作为该党2028年大选的总统候选人。

反对派人士的声明

马丁内斯在一次与党内活动人士和公民举行的“Café con Abel”会议上发表讲话。他表示，就连执政的现代革命党（PRM）代表也不再敢为他们向选民承诺的改革辩护。

这名反对派政治人士称，现任政府应对失业率上升、不安全感加剧以及家庭购买力减弱负责。他还谈到社会中普遍存在的无望感，并呼吁选民根据候选人的经验和治理国家的能力，而非竞选承诺来评估候选人。

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政治背景

据《The Rio Times》报道，马丁内斯是PLD在2024年总统选举中的候选人，路易斯·阿比纳德总统在该次选举中赢得第二个任期。PRM自2020年起执政，而曾在2004年至2020年执政的PLD目前是反对党。

该媒体强调，马丁内斯关于失业、治安和购买力的说法属于政治声明，媒体未对其进行独立核实。《The Rio Times》还指出，未发现政府或PRM对这名政治人士言论的公开回应。

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