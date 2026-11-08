Surinam na razie utrzyma subsydia na paliwo — The Rio Times

Rząd Surinamu na razie utrzyma subsydia na paliwo. Prezydent Jennifer Simons oświadczyła 7 listopada 2026 roku, że takie wsparcie jest konieczne w krótkiej perspektywie, choć w dłuższej perspektywie jest finansowo nie do udźwignięcia. Jak informuje The Rio Times.

Decyzja bez określonego terminu

Simons wystąpiła w programie Kal Aaj Aur Kal w Rapar Broadcasting Network. Powiedziała, że rezygnacja z subsydiów jest ostatecznie nieunikniona, jednak tempo takiego kroku będzie zależało od zdolności rządu do odpowiedzialnego jego przeprowadzenia. Prezydent nie podała konkretnej daty ani harmonogramu zakończenia wsparcia.

Według Simons utrzymanie subsydium ma chronić kupujących przed kolejną nieuzasadnioną podwyżką cen w sklepach. Zaznaczyła, że sprzedawcy często wykorzystują wzrost cen benzyny lub oleju napędowego jako pretekst do podnoszenia cen innych towarów.

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Problem z olejem napędowym i transportem

Prezydent osobno zwróciła uwagę na olej napędowy. Jak powiedziała, zniesienie regulacji ceny oleju napędowego wymagałoby znacznie większych subsydiów dla transportu publicznego i szkolnego. Wskazała również na niewłaściwą kontrolę transportu z powodu problemów z monitorowaniem pojazdów za pomocą GPS.

Operatorom transportowym nakazano naprawić systemy GPS, ale proces ten jeszcze się nie zakończył. Simons przyznała także, że mechanizm kontroli cen działa niewystarczająco skutecznie, i poinformowała o pracach nad jego poprawą.

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