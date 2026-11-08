W Izraelu IDF wzywa do służby żołnierzy, którzy zakończyli służbę zasadniczą zaledwie kilka miesięcy temu, na tle rosnącego niedoboru personelu. Do służby powoływani są także rezerwiści, którzy zgłaszają wyczerpanie i trudności rodzinne, informuje Jerusalem Post, powołując się na Walla.

Niedobór 15 tysięcy żołnierzy

Według publikacji wyżsi oficerowie IDF rozważają publiczne i stanowcze poruszenie kwestii ostrego niedoboru personelu. Chodzi przede wszystkim o deficyt około 15 tysięcy żołnierzy.

Armia mierzy się także z odpływem specjalistów o ważnych kompetencjach — inżynierów, programistów i innych pracowników posiadających krytycznie ważną wiedzę. Według Jerusalem Post otrzymują oni atrakcyjne oferty pracy w sektorze cywilnym. Niedobór kadr jest odczuwalny również w logistyce, gdzie wprowadzono praktykę nadawania doświadczonym sierżantom stopni reprezentacyjnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skargi rezerwistów i dyskusja o poborze

Rezerwiści krytykują politykę armii, twierdząc, że obciążenie osób pełniących służbę nie zmniejszyło się po trzech latach działań bojowych. Jeden ze starszych oficerów rezerwy powiedział Walla, że nadzwyczajne rozkazy powołania faktycznie nie pozostawiają rezerwistom wyboru co do stawienia się do służby.

Dowódcy brygad rezerwowych informują o trudnościach, z jakimi mierzą się dowódcy batalionów i kompanii. Wśród rezerwistów są osoby samozatrudnione mające trudności finansowe, pracownicy na specjalistycznych stanowiskach w gospodarce, studenci oraz żołnierze, którzy niedawno zakończyli służbę zasadniczą. Część wojskowych, jak twierdzą, ma również trudne okoliczności rodzinne i osobiste, bez odpowiedniego systemu wsparcia.

Szef Sztabu Generalnego IDF, generał porucznik Ejal Zamir, ponad miesiąc temu ostrzegał, że armia znajduje się pod krytyczną presją z powodu niedoboru personelu, w tym żołnierzy. Na tle sporów politycznych dotyczących ustawy o poborze wojskowym IDF oczekuje, że porozumienie koalicyjne ułatwi wcielanie ultraortodoksyjnych mężczyzn, przede wszystkim do jednostek bojowych. Według przytoczonych danych liczba takich rekrutów w tym roku ma wynieść około 4800 osób.

Czytaj nas na